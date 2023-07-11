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Калужские футболисты впервые за год забили мяч в ворота брянского «Динамо»

Софья Фирсова, Фото: ФК «Калуга»
Опубликовано: 11.07.2023 10:45 2 276
Калужские футболисты впервые за год забили мяч в ворота брянского «Динамо»

В воскресенье, 9 июля, ФК «Калуга» на контрольном товарищеском матче сыграл в ничью с гостями из Брянска. Новый футболист команды Дмитрий Каменщиков стал автором первого за год гола в ворота «Динамо», сообщили в сообществе команды ВКонтакте.

Болельщики, с которыми мы пообщались, остались довольны обновлениями в составе, хотя полный список команды еще не огласили.

На игре, которая состоялась в субботу, 8 июля, наши футболисты на встрече с «Торпедо-2» в Москве потерпели поражение. Матч закончился со счетом 1:0.

Как рассказали в ФК «Калуга», на поле в составе калужан вышли Илья Елисеев, Дмитрий Демин, Даниил Еремин, Даниил Новиков, Роберт Кортяев, Максим Ставцев, Алексей Харченко, а также игроки, находящиеся на просмотре, в том числе Денис Романюк, Сергей Галась и Владислав Борисенко.

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Софья Фирсова, Фото: ФК «Калуга»
Опубликовано: 11.07.2023 10:45 2 276
Тэги: спорт соревнования
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