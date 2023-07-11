Калужские спортсмены впервые за 10 лет выиграли в соревнованиях по морскому многоборью

В Санкт-Петербурге прошел чемпионат России по морскому многоборью, в котором приняли участие 42 спортсмена, сообщили во вторник, 11 июля, в региональном минспорта.

Команда из Калужской области в дисциплине гребля на ЯЛ-6 дистанция 2000 метров завоевала первое место. Представители региона обошли команды из Санкт-Петербурга, которые были непобедимы на протяжении 10 лет.

Калужскую область представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту В. Иванова города Калуги - Александр Туфанюк, Евгений Горячковский, Владимир Черненко, Сергей Иванов, Данил Габдрахманов, Илья Береснев и Захар Дорожкин, которому удалось выполнить норматив на мастера спорта.

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