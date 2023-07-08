Стало известно, когда в Калуге пройдет Космический марафон

25 и 26 августа на набережной Яченского водохранилища в Калуге пройдет Космический марафон. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщили в городской управе.

- В первый день пройдет «Забег безграничных возможностей» протяженностью 600 метров, в нем примут участие дети, - рассказали в администрации. – Во второй день побегут уже взрослые.

Дистанцию участники выбирают самостоятельно:

- дети: 300 м, 600 м, 1км, 2 км;

- взрослые: 5 км, 10 км, 21,1 км.

Количество месть в забеге не ограничено, принять участие смогут все желающие.

В рамках мероприятия предусмотрена и культурно-развлекательная программа. В ней примут участие звезды спорта и шоу-бизнеса. Также гостей и участников ждет интерактив.

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