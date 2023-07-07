Калужские легкоатлеты собрали полный комплект медалей на Всероссийских соревнованиях

На базе спортшколы олимпийского резерва «Юность» легкоатлеты-любители боролись за медали на протяжении двух дней, сообщили в пятницу, 7 июля, в региональном минспорта.

В соревнованиях приняли участие 26 спортсменов из Калужской, Тульской, Иркутской областей и Республики Хакасии. Они показывали свои навыки в беге на 100 и 800 метров, метании гранаты и в прыжках в длину с разбега.

Сборная Калужской области стала абсолютным победителем.

В личном зачете «золото» завоевали Александр Астахов, Марина Силаева, Ольга Шкуренко и Наталия Горелова.

На вторую ступень пьедестала поднялись Александр Котельников, Георгий Ефремов, Юрий Андропов и Максим Кузнецов, Екатерина Гурькова, Юлия Иванова и Валентина Лукашеня.

Бронзовыми призёрами стали Сергей Грибков и Вера Никитина.

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