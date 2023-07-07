В Калуге пройдет заключительный домашний матч Юношеской футбольной лиги
В воскресенье, 9 июля, в Калуге пройдет заключительный домашний матч первого круга Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ – прим.ред.).
На тренировочной базе «Орбита», по адресу Грабцевскоше шоссе, 93, команду СШ «Калуга» ждут две домашние игры с командами «Динамо-Брянск».
Матчи пройдут:
- в 11:00 – ребята 2008 г.р.;
- в 13:30 – ребята 2007 г.р.
Министерство отмечает, что перед игрой спортсменов 2007 года рождения пройдет предматчевая студия с известными гостями в 13:00.
Болельщиков также ждут футбольные активности и призы, а первый пас сделает победительница конкурса от ЮФЛ Центр.
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