Калужские баскетболисты-любители завоевали две «бронзы»

В пятницу, 7 июля, в региональном минспорта сообщили о завершении баскетбольных матчей 3х3 среди мужских команд 50+ и 60+ в рамках Всероссийских соревнований по летним видам спорта «Игры спортсменов-любителей».

В соревнованиях участвовали 35 спортсменов из 5 регионов нашей страны.

Команды из Калуги заняли третье место сразу в двух возрастных категориях. Алексей Виноградов, Алексей Бахтеев, Вадим Атрощенко и Виталий Забавин заняли призовое место в возрастной категории 50+, а в 60+ – Сергей Пимкин, Анатолий Алексеев, Анатолий Костриков и Сергей Носков.

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