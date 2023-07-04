Калужан приглашают принять участие в эстафете «Семейная команда»

Во вторник, 4 июля, в управлении ЗАГС Калужской области сообщили о проведении соревнований «Семейная команда». Участников приглашают в Центральный парк культуры и отдыха 9 июля в 12:00.

Эстафета будет состоять из нескольких этапов, которые нужно будет пройти на время. Все спортсмены получат памятные медали, а семьи с лучшими результатами наградят призами.

Для участия необходимо создать команду их трех человек. Если команда состоит только из детей, родителям необходимо присутствовать на мероприятии.

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