Калужские пловцы привезли с Кубка страны 8 медалей

1 июля в обнинском дворце спорта «Олимп» прошли финальные заплывы 2 этапа Кубка России по плаванию, сообщили в региональном минспорта.

За шанс пройти в финал боролись более 700 сильнейших представителей 51 региона страны.

Отличные результаты показали воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Олимп».

Мария Каменева трижды одержала победу на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем и 100 метров на спине.

На вторую ступень пьедестала спортсменка поднялась в заплыве на 50 метров.

Среди мужчин на дистанции 50 метров брассом первое место занял Андрей Николаев. Он также представлял спортивную школу «Олимп». На дистанции 100 метров Андрей завоевал «серебро».

Серебряным призером соревнований стал Дмитрий Савенко на дистанции 200 метров на спине.

«Бронзу» завоевала Полина Малахова на дистанции 50 метров баттерфляем.

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