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ФК «Калуга» разгромил домодедовский «Пересвет» со счетом 5:0

Софья Фирсова, Фото: ФК «Калуга»
Опубликовано: 03.07.2023 14:53 0 453
ФК «Калуга» разгромил домодедовский «Пересвет» со счетом 5:0

1 июля на домашнем матче калужские футболисты со счетом 5:0 обыграли команду «Пересвет» из Домодедово, сообщили в ФК «Калуга».

За день до игры новый тренер калужской команды Михаил Белов дал довольно содержательное интервью,  в котором рассказал о планах на сезон и о своей тактике подбора игроков. Состав до сих пор неизвестен, что очень волнует многих болельщиков.

Как нам стало известно, команду покинуло 15 футболистов. Однако тренера Михаила Белова это совсем не напугало.

- Я точечно подбираю игроков, именно под тот футбол, который хотелось бы видеть. Под ту философию футбола, - отметил Белов. -  Были игроки, в лице Мартусевича, я его хорошо знаю по игре в первой лиге за Хабаровск и за Волгоградский "Ротор". Это был бы для меня ключевой игрок, я с ним контактировал, мы знакомы, но были определённые обстоятельства, по которым он решил уйти. 

Также Белов упомянул, что хотел бы оставить в команде Артема Самсонова, Александра Егурнева, Дениса Шебанова и Ивана Хлебородова. 

Тренер отметил, что настроен побороться за первое место. 

Сейчас команда доукомплектовывается, на протяжении недели будут продолжаться переговоры. С капитаном на данный момент не определились.

9 июня на игре с Брянском будет тот состав, который потом представит город на чемпионате.

 

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Софья Фирсова, Фото: ФК «Калуга»
Опубликовано: 03.07.2023 14:53 0 453
Тэги: спорт футбол
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