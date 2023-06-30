Калужские спортсмены завоевали призовые места на первенстве страны

С 27 по 29 июня в Челябинске прошло первенство России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщили в пятницу, 30 июня, в региональном минспорта.

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 25 регионов России.

Участники состязались в таких дисциплинах, как бег на дистанции 100, 200, 400, 800 и 1500 метров, метание клаба, копья и диска, толкание ядра, прыжки в длину и в высоту.

Воспитанники из спортшколы олимпийского резерва «Труд» достойно представили Калужскую область.

Абсолютным победителем в прыжках в высоту 165 сантиметров и серебряным призером в прыжках в длину стал Рустам Обухов. Спортсмен показал результат на норматив мастера спорта России.

Рустам Уразалиев получил «серебро» в беге на 100 метров и «бронзу» в беге на 200 метров.

На вторую ступень пьедестала в прыжках в высоту поднялся еще один калужский спортсмен – Даниил Негода.

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