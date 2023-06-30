Новый тренер «ФК» Калуга взял в команду трех новых игроков

В четверг, 29 июня, в сообществе ФК «Калуга» появилась информация о новом центральном защитнике клуба. Им стал Илья Клементьев из Нижегородской области. В активе защитника 80 матчей во Второй лиге и Кубке России, четыре мяча и четыре голевых передачи.

Также стало известно о новом правом защитнике Иване Рапакове и нападающем Дмитрие Каменщикове. Ранее Рапаков защищал цвета футбольных клубов «Родина» и «Муром». В активе защитника 74 матча во Второй лиге и Кубке России, девять мячей и пять голевых передач.

Дмитрий провел по одному сезону в «Рубине», «Нефтехимике» (7 голов, 2 передачи), «Томи», «Химках» (2 гола, 1 передача), «Текстильщике» (1 гол), КАМАЗ (3 гола), «Химки-М» (2 гола, 2 передачи).

27 июня калужские футболисты обыграли обнинский «Квант» со счетом 2:0. Матч проходил без зрителей.

Следующая домашняя игра состоится 1 июля в 17:00. «Калуга» сыграет с «Пересветом» из Домодедово. Матч также пройдет без зрителей.

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