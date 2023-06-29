В Калуге пройдут «Игры спортсменов-любителей»
В четверг, 29 июня, в региональном минспорта сообщили о проведении в Калуге Всероссийских соревнования по летним видам спорта. За победу будут бороться спортсмены-любители и те, кто не входит в состав сборных.
Ожидается около 500 участников из 31 региона страны, а в отдельных дисциплинах за медали будут бороться представители Республики Беларусь.
Соревнования пройдут со 2 по 6 июля. Торжественное открытие игр состоится 3 июля в 17:00 на базе спортшколы олимпийского резерва «Юность».
Спортсмены попробуют свои силы в таких дисциплинах, как баскетбол, дзюдо, легкая атлетика, плавание, самбо, шахматы, танцевальный спорт и городошный спорт. В каждом виде будут представлены участники из Калужской области.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!