В Калуге пройдут «Игры спортсменов-любителей»

В четверг, 29 июня, в региональном минспорта сообщили о проведении в Калуге Всероссийских соревнования по летним видам спорта. За победу будут бороться спортсмены-любители и те, кто не входит в состав сборных.

Ожидается около 500 участников из 31 региона страны, а в отдельных дисциплинах за медали будут бороться представители Республики Беларусь.

Соревнования пройдут со 2 по 6 июля. Торжественное открытие игр состоится 3 июля в 17:00 на базе спортшколы олимпийского резерва «Юность».

Спортсмены попробуют свои силы в таких дисциплинах, как баскетбол, дзюдо, легкая атлетика, плавание, самбо, шахматы, танцевальный спорт и городошный спорт. В каждом виде будут представлены участники из Калужской области.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.