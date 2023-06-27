Калужский силач завоевал «серебро» на Всероссийских соревнованиях по армрестлингу

Во вторник, 27 июня, в минспорта Калужской области сообщили об итогах Всероссийских соревнований по армрестлингу памяти Асланбека Еналдиева. Состязания прошли 25 июня в Алании.

За победу боролись 250 спортсменов из 26 субъектов страны.

Борьба на руках проходила в 16 весовых категориях у мужчин и в 7 категориях у женщин с разделением на правую и левую руки.

Калужский спортсмен Юрий Ким поднялся на вторую ступень пьедестала среди мужчин с нарушениями опорно-двигательного аппарата в весовой категории 80 килограммов.

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