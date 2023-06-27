Калужские спортсмены вернулись с соревнований по легкой атлетике с 13 медалями

Представители Калужской области заполучили 13 медалей на чемпионате и первенстве России(спорт глухих) по легкой атлетике, сообщили в понедельник, 26 июня, в минспорта.

За шанс попасть в состав сборной команды для участия в Летних играх сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» боролись свыше 300 спортсменов из 42 регионов.

На чемпионате в метании диска «бронзу» завоевала воспитанница спортивно-адаптивной школы «Эверест» Любовь Антонова

На первую ступень пьедестала поднялись Анна Зак в толкании ядра и метании диска и молота, Мария Демина в беге на 100 метров и 400 метров с барьерами, Яна Леонова в метании копья и Александр Лазуткин в беге на 400 метров с барьерами.

«Серебро» получили Мария Демина в метании копья, Никита Макаров в беге на 100 метров и 200 метров и Александра Лазуткина в беге на 110 метров с барьерами и прыжках в высоту.

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