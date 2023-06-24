Олимпийский день в Калуге прошел в сквере имени Волкова
Утром в субботу, 24 июня на стадионе прошло две эстафеты.
Спортсмены десятков областных и калужских спортивных школ собрались вместе на обновленном футбольном поле стадиона.
После разминки прошли эстафеты 4 по 100 метров и 4 по 400 метров. Легкоатлеты из калужской спортшколы «Юность» победили в двух забегах.
Награды юным воспитанникам «Юности» вручили серебряные призеры Олимпийских игр Юлия Табакова и Олеся Зыкина.
В этот день в сквере Волкова состоялись так же мастер-классы и показательные выступления.
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