Олимпийский день в Калуге прошел в сквере имени Волкова

Утром в субботу, 24 июня на стадионе прошло две эстафеты.

Спортсмены десятков областных и калужских спортивных школ собрались вместе на обновленном футбольном поле стадиона.

После разминки прошли эстафеты 4 по 100 метров и 4 по 400 метров. Легкоатлеты из калужской спортшколы «Юность» победили в двух забегах.

Награды юным воспитанникам «Юности» вручили серебряные призеры Олимпийских игр Юлия Табакова и Олеся Зыкина.

В этот день в сквере Волкова состоялись так же мастер-классы и показательные выступления.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.