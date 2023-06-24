Полсотни юных теннисистов приехали на турнир «Калуга Open 2023»

Первый теннисный турнир в Калуге стартовал на открытом в начале июня центре «Калужники».

В пятницу, 23 июня на правобережье областного центра прошло официальное открытие многофункционального центра спортивного парка «Калужники».

Участниками парада в честь открытия Центра и начала турнира стали теннисисты из Калуги, Обнинска, Тулы, Москвы и Белгорода.

В соревнованиях приняли участие девушки до 17 лет и юноши до 15 лет.

Теннисно-бадминтонный центр «Калужники» пока располагает пятью теннисными кортами, на которых можно проводить турниры российского и международного уровня. В дальнейшем Центр планируют расширить: появится футбольный манеж, площадки для пляжного волейбола и стритбола. Возможно будет построен и открытый теннисный корт.

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