Калужский полузащитник Александр Егурнев ушел в ФК «Краснодар»

В пятницу, 23 июня, в сообществе ФК «Калуга» сообщили о трансфере полузащитника Александра Егурнева в ФК «Краснодар».

Футбольный клуб получил материальную компенсацию за переход Александра.

- Удачи в стане «быков»! - написали представители сообщества.

Многие болельщики также пожелали удачи Александру и отметили его успешную игру за калужскую сборную.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.