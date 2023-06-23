Калужский полузащитник Александр Егурнев ушел в ФК «Краснодар»
В пятницу, 23 июня, в сообществе ФК «Калуга» сообщили о трансфере полузащитника Александра Егурнева в ФК «Краснодар».
Футбольный клуб получил материальную компенсацию за переход Александра.
- Удачи в стане «быков»! - написали представители сообщества.
Многие болельщики также пожелали удачи Александру и отметили его успешную игру за калужскую сборную.
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