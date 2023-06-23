В Калуге пройдет фестиваль спортивных семей

24 июня в 10:00 в спортивном зале Центра спортивной подготовки «Анненки» состоится фестиваль ГТО для семейных команд Калужской области, сообщили в минспорта. На открытии будут присутствовать региональные послы ГТО.

В фестивале примут участие победители муниципального этапа. Все 12 команд состоят из четырех человек: ребенок (8-11 лет), мать и отец (25-49 лет), бабушка и дедушка (50-69 лет).

Все участники получат сувениры с символикой ГТО и сладкие призы.

- Семейная команда-победитель станет кандидатом на участие в фестивале ГТО среди семейных команд, который пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 28 августа, - сообщили представители министерства.

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