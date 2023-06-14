Калужские спортсменки собрали полный комплект медалей на Играх паралимпийцев

На днях в Москве завершились комплексные спортивные соревнования Летние игры Паралимпийцев «Мы Вместе. Спорт», сообщили 14 июня в минспорта Калужской области. В конных состязаниях по выездке для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата боролись 36 спортсменов из шести субъектов страны.

Высокий результат показали воспитанницы спортшколы Олимпийского резерва «Эверест». Команда заняло второе место, а в индивидуальном зачете спортсменки завоевали 8 медалей.

- Два «золота» и «серебро» в итоге у нашей Екатерины Малаховой, «серебро» и «бронза» у Анастасии Козичевой и две серебряные медали и одна бронзовая у Натальи Жаворонковой! – отметили в министерстве.

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