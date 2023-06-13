Калужские футболисты поучаствовали в параде команд на Кубке России

11 июня в Москве на стадионе «Лужники» состоялся финал национального Кубка России по футболу.

Калужские футболисты Даниил Еремин и Даниил Новиков приняли участие в параде команд, сообщили в сообществе ФК «Калуга».

В финале победила команда московского ЦСКА в серии послематчевых пенальти. Их соперником были спортсмены из клуба «Краснодар».

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