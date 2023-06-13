Что думают фанаты футбольной «Калуги» о провальном сезоне

В субботу, 10 июня, состоялся последний матч сезона 2022/2023. Калужские футболисты победили гостей из Липецка, однако сезон получился довольно неоднозначным.

В конце прошлого сезона команда и болельщики попрощались с главным тренером Константином Дзуцевым. После его ухода пошли слухи: «В Калугу приедет именитый Хомуха». Через короткий промежуток времени клуб действительно подписывает договор о сотрудничестве с Дмитрием Хомухой. Сразу после этого сотрудники клуба собрали всю активную ячейку болельщиков для пресс-конференции с новым тренером, штабом и игроками. В команде сменилось большинство игроков, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях.

- Еще месяц назад мы болели за Дениса Семина, а сейчас он уже играет за Рязань, за Волгина, Яркина и Колесникова, которые также покинули команду, - отмечали болельщики.

Для подведения итогов редакция попросила у лидера фанатского сектора Александра Кука поделиться впечатлениями о сезоне.

- Нам сообщили отличную новость - ФК «Калуга» будет биться за призовые места. И битва действительно была. Новый тренер рассказал болельщикам о своей цели – в первом сезоне попасть в тройку, а во втором в ФНЛ. Честно говоря, в такой быстрый результат всем верилось слабо. Сезон начался с победы над раменским «Сатурном», где из всей команды особо выделился вратарь Денис Шебанов, - рассказал Александр. - Затем было еще несколько игр и долгожданных побед.

По его словам, во время осенней части сезона команда смотрелась очень хорошо, побеждали дома и на выездах, а болельщики активно поддерживали команду на каждой выездной игре.

- Однако необходимо учитывать тот факт, что в этой части сезона мы играли как минимум с половиной команд-аутсайдеров, от того и было большое количество побед, - отметил фанат. - Команды с нашем уровнем или более подготовленные давали нам достойный отпор. Осень закончилась большой радостью и маленьким разочарованием. Команде удалось выйти в золотую подгруппу весенней части сезона, но первое место ФК «Калуга» уступил белгородскому «Салюту». Весна показала, что это было не случайное совпадение. Этот сезон команда начала с победы в гостях у Липецка, на выезде было около 50 калужских болельщиков. Мы делали все, чтобы команда чувствовала себя как дома. Далее началась череда матчей, в которой успех сменялся проигрышами. Дома мы теряли очки, а на выездных матчах вновь зарабатывали.

Как отметил Александр, на матче «X» - выездной игре в Брянске - команда проиграла с разгромным счетом:

- От этого матча зависело многое, если не все. «Калуга» могла стать серебряным призером турнира. Одна игра определяла вектор развития каждого игрока и сотрудника клуба. По итогу к 3 минуте матча счет 0:3, к концу первого тайма 0:5, итог матча 0:7 и отставка Хомухи. На взгляд болельщика, это было поражение и тренера, и команды. Человек с опытом работы в сборной России не должен дать своей команде проиграть 2 центральных матча в двух частях сезона. Спортсмены также показали очень низкую подготовку – ошибки вратаря и центральных защитников в этом матче были фатальными. Тренер должен был психологически подготовить команду, на кону стояли не только результаты, но и честь.

Победу на заключительном матче с Липецком можно назвать вишенкой на красивом, но очень невкусном торте. Разговоров оказалось больше, чем дел, но преданные фанаты ФК «Калуга» не перестают верить, что в ближайшие сезоны мы сможем попасть в первую лигу.

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