В Калуге установили памятник Белому Биму

В четверг, 13 апреля, в Калуге у дома №10 на улице Марата установили памятник Белому Биму – герою знаменитого фильма «Белый Бим Черное ухо», который снимали в нашем городе. Об этом сообщил главный архитектор Калуги Алексей Комов.

- Для того, чтобы Бим был светлым, использован специальный аллюминиевый сплав, а компактный постамент из литого мрамора повторяет абрис круглой коробки с кинопленкой, - отметил Комов. - Финансирование изготовления памятного знака осуществлялось на благотворительной основе. Поддержку оказали калужские журналисты, частные лица и предприниматели.

Откроют памятник в 17:00 в воскресенье, 16 апреля, в рамках кинофестиваля фильмов о космосе «Циолковский».

Изначально памятник хотели установить на улице Воскресенской, но в итоге скульптуру Бима поставят именно возле Дома печати, где снималось несколько эпизодов фильма. Сам режиссер, автор сценария по одноименной повести Станислав Ростоцкий и главный герой фильма Вячеслав Тихонов бывали в этом здании.

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