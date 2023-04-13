В Калуге установили памятник Белому Биму
В четверг, 13 апреля, в Калуге у дома №10 на улице Марата установили памятник Белому Биму – герою знаменитого фильма «Белый Бим Черное ухо», который снимали в нашем городе. Об этом сообщил главный архитектор Калуги Алексей Комов.
- Для того, чтобы Бим был светлым, использован специальный аллюминиевый сплав, а компактный постамент из литого мрамора повторяет абрис круглой коробки с кинопленкой, - отметил Комов. - Финансирование изготовления памятного знака осуществлялось на благотворительной основе. Поддержку оказали калужские журналисты, частные лица и предприниматели.
Откроют памятник в 17:00 в воскресенье, 16 апреля, в рамках кинофестиваля фильмов о космосе «Циолковский».
Изначально памятник хотели установить на улице Воскресенской, но в итоге скульптуру Бима поставят именно возле Дома печати, где снималось несколько эпизодов фильма. Сам режиссер, автор сценария по одноименной повести Станислав Ростоцкий и главный герой фильма Вячеслав Тихонов бывали в этом здании.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!