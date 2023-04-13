Цены на услуги повысили инфляцию в Калужской области

Цены за март в Калужской области выросли в среднем на 0,7%. С начала года – на 2%. Такие данные в четверг, 13 апреля, опубликовал Калугастат.

Больше всего подорожали за март услуги – на 1,6%. Среди них выделяются экскурсии (рост цен на 18,2%), зарубежный туризм (+15,2%) и воздушный транспорт (+13,4%).

Среди продуктов больше всего подорожала мука – на 10,4%. Соль, соусы, специи и концентраты прибавили в цене 3,1%.

В категории непродовольственных товаров больше всего выросли цены на спички - на 3,9%.

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