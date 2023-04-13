Огурцы и баранина больше всего подорожали в Калужской области за неделю

В четверг, 13 апреля, Калугастат сообщил об изменении цен на продукты в магазинах Калужской области за неделю - с 3 по 10 апреля.

Больше всего подорожали огурцы – на 4,5%. Стоимость баранины выросла на 2,6%, сметаны – на 1,9%, капусты – на 1,6%, бананов – на 1,4%, сливочного масла – на 1,3%.

А вот черный чай подешевел на 6,1%, помидоры - на 5,4%, сосиски – на 5,3%, молоко – на 5,2%.

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