В Калужской области 47 человек заразились коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 47 новых случаев коронавируса, сообщили в четверг, 13 апреля, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попали девять калужан.

Выздоровели 63 пациента.

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