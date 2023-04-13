Жители Калуги жалуются на шумную стройку поликлиники

В Калуге жители многоэтажных домов на Правом берегу жалуются на шум, который по ночам возникает на стройке поликлиники. С ними встретился губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Сейчас работы идут в три смены, - прокомментировал 13 апреля глава региона. - Да, неудобства в связи со стройкой такого большого объекта в центре густонаселённого микрорайона есть. Но они временные. В июне строители планируют завершить основные монолитные работы и монтаж наружных сетей. Станет тише. А сейчас подрядчикам поставил задачу учесть просьбы жителей. И организовать процесс так, чтобы самые шумные работы проводить днем.

Шапша напомнил, что правительство России перенаправило средства инфраструктурного бюджетного кредита на строительство этой поликлиники.

- От подрядчиков требую, чтобы стройка шла по графику, - заявил губернатор. - А мы с коллегами из правительства области прорабатываем вопросы, связанные с оснащением поликлиники современным оборудованием.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.