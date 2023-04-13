В Калуге вручили медаль 16-летнему мальчику, который спас тонущего мужчину

В среду, 12 апреля, в школе №13 на Правом берегу Калуги губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил медаль «Юнармейская доблесть» 16-летнему Егору Титову.

Как мы уже рассказывали, Егор в конце марта в Полотняном Заводе спас мужчину, который едва не утонул на затопленной из-за паводка улице.

Мальчик учится в девятом классе Полотняно-Заводской школы № 1.

- Скромный, мужественный парень, - прокомментировал Владислав Шапша.

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