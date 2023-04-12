В Калужской области отменили заседание суда по делу Юрия Евича

Козельский районный суд отменил заседание по административному делу фронтового хирурга, ветерана боевых действий на Донбассе Юрия Евича. Оно должно было состоятся 18 апреля, но теперь исчезло из расписания суда.

Ранее сообщалось, что Евич критиковал обеспечение спецоперации на одном из публичных выступлений.

- Суд оставил без рассмотрения протокол о дискредитации ВС РФ в отношении военного хирурга Юрия Евича, - прокомментировал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Считаю это решение абсолютно правильным.

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