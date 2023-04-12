В Людиново Вечный огонь перенесли в церковь

В городе Людиново Калужской области 12 апреля потушили Вечный огонь. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщил глава администрации района Дмитрий Удалов.

- Вечный огонь был перемещен на временную горелку и будет храниться в Храме Казанской иконы Божией Матери, - пояснил чиновник.

Ремонт обещают завершить до майских праздников.

Одновременно Удалов предложил людиновцам украсить свои окна изображением Вечного огня.

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