Скорую вызывали?

Всемирный день здоровья агентство «Комсомольская правда — Калуга» решило отметить большим «Марафоном здоровья». Очень много вопросов прозвучало на прямой линии с главным врачом Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Анной Черновой. Однако разговор мы начали с вопроса о новом месторасположении станции. С улицы Кирова она перебралась на Максима Горького, 58, строение 4.

Новоселье скорой помощи

— Как вам на новом месте?

— Отлично! Мы полтора года назад переехали в новое здание по адресу: улица Максима Горького, 85, строение 4. Это большое, удобное, комфортное здание. Оно полностью укомплектовано всем необходимым оборудованием, есть комната отдыха для персонала. Рядом большая парковка для наших машин. Локация очень удобная, рядом находится новая окружная дорога, которая позволяет в любой район Калуги добраться в максимально короткие сроки.

Помимо этого здания у нас есть посты скорой помощи в Аненнках, на Правом берегу и на Кубяка. Там круглосуточно дежурят бригады нашей службы.

— В последнее время довольно часто можно слышать о нападениях на врачей скорой помощи, на хамство водителей, не пропускающих машину, мчащуюся на вызов. У нас бывали такие случаи?

— Да, бывают такие ситуации, но их немного. Мы постоянно проводим с сотрудниками специальные инструктажи, как действовать в той или иной опасной ситуации. А по поводу пропуска на дорогах, я считаю, должна быть элементарная культура поведения. И это не только скорой касается, но и другого спец.транспорта.

— Есть ли сегодня проблемы с персоналом, хватает ли врачей, водителей?

— В прошлом году 1 ноября на территории Калужской области закончили централизацию скорой медицинской помощи. Сейчас это единая организация — Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф. В прошлом году было принято на работу 248 сотрудников. К нам приходят молодые врачи, фельдшеры, которые закончили наш медицинский колледж и медицинские вузы. Приезжают специалисты из других регионов, возвращаются уехавшие. Мы всегда рады новым специалистам.

Бригада выехала, ждите

— Каковы сегодня нормативы по времени приезда скорой помощи?

— Все вызовы делятся на две категории: экстренные и неотложные. По экстренным вызовам доезд бригады должен составлять не более 20 минут, а все неотложные обслуживаются по мере освобождения бригад. Острые нарушения мозгового кровообращения, например, относятся к категории экстренных.

Есть, конечно, ситуации, когда скорая не может уложиться в норму. Отдаленный район, деревня, СНТ, погодные условия, качество дорог могут увеличить время прибытия скорой по вызову. В таких случаях доезд лимитирован до одного часа. Бывает, мы совместно с МЧС идем пешком, плывем на лодке. Наши сотрудники в любом случае стараются как можно быстрее приехать и оказать помощь.

— Не так давно была проблема вызова скорой в утренние и вечерние часы, когда на станции пересменка. Она решена?

— Действительно, раньше такая проблема имелась. Мы были обязаны поменять водителя скорой помощи. Если медицинский работник трудится сутки, то водитель — по 12 часов. Были две пересменки: в 8 утра и в 8 вечера. Сейчас у нас в это время работают дополнительные бригады, которые перекрывают процесс пересменки, и задержек на экстренные вызовы из-за этого уже нет.

— Сейчас весна, с какими проблемами здоровья чаще обращаются в скорую?

— Сезонность, конечно, есть. Весна — это период обострения психических заболеваний. У нас есть специализированная психиатрическая бригада. Кроме этого, весной люди начинают жечь траву — появятся вызовы на пожары. Чуть позже начнется сезон купания, нам придется выезжать на солнечные удары.

В летние месяцы большинство наших северных районов встречает гостей из Москвы и Московской области. Боровский, Малоярославецкий, Жуковский районы — там население летом увеличивается в разы.

Соответственно, увеличивается и количество вызовов скорой на этих территориях. Напряженные у нас и праздничные дни.

Медицинские сезонные обострения чаще всего связаны с заболеваниями желудочно-­кишечного тракта, с болезнями системы кровообращения.

Не только экстренный вызов

Галина (по телефону): — Как устроиться на работу в скорую и какой для этого требуется стаж?

— Мы берем на работу и без стажа, есть система наставничества. Если вы молодой специалист, мы поможем в максимально короткие сроки влиться в наш коллектив.

— Можно ли привезти пациента сразу к вам, не дожидаясь машины скорой помощи?

— У нас на Максима Горького, 85, круглосуточно работает кабинет неотложной помощи. Сюда ежедневно обращаются люди с самыми разными проблемами здоровья. Мы всех принимаем и оказываем помощь. В кабинете есть все необходимое оборудование. А если будет выявлена экстренная ситуация, то бригада скорой медицинской помощи с направлением транспортирует пациента в стационар.

— В скорую помощь можно позвонить не только для вызова врачебной бригады, но и для консультаций. Часто такое случается?

— Да, конечно, с такими вопросами люди звонят каждый день. Вопросы самые разные. Спрашивают, например, куда можно самому отвезти ребенка, который, скажем, бусинку в ухо засунул, или в какой больнице в выходной на дежурстве принимает врач узкой специализации. Бывает, люди хотят проконсультироваться по поводу своего хронического заболевания. Мы всегда консультируем, но просим, чтобы они перезвонили, если состояние ухудшится.

— Очень важно в экстренной ситуации до приезда скорой уметь оказать первую помощь. Быть может, было бы логично организовать некие курсы на базе Центра скорой помощи для всех желающих?

— А мы этим уже активно занимаемся с прошлого года. На своей базе проводим такие курсы, именно для всех желающих. Помимо этого, мы ходим в школы и рассказываем и показываем, как правильно оказать первую медицинскую помощь. Школьники часто приезжают к нам на Максима Горького, 58, с экскурсиями. Мы им показываем, как работаем, и проводим с ребятами теоретические и практические занятия. Они учатся накладывать кровоостанавливающую повязку, например. Детям очень нравится учиться с помощью нашего манекена Гоши. В прошлом году через наши курсы прошло более семи тысяч человек, и в нынешнем году мы продолжили эту практику.

Один Центр — вся область

— Сейчас ваш центр обслуживает всю область, кроме города Обнинск. Произошло это недавно. Сегодня уже видны результаты такого объединения?

— Централизация шла этапами. Сначала мы централизовали единую диспетчерскую службу. Сейчас работать стало легче. Сегодня, минуя принцип территориальности, мы на вызов можем направить любую бригаду, оказавшуюся ближе других к необходимому адресу. И не важно, о каком районе области и каком населенном пункте идет речь.

Бывает, например, бригада из Жуковского района привезла пациента в Калужскую областную больницу. Она едет обратно мимо Малоярославца, а оттуда пришел срочный вызов. Эта бригада совсем рядом, и мы ее отправляем без всяких проблем. Раньше бригады в районах были закреплены за различными местными медицинскими организациями и послать скорую из района в район было проблематично.

Сегодня есть еще районы, в которых мы хотели бы увеличить количество бригад скорой помощи. За последние два года мы получили 35 новых спецавтомобилей, и на стадии оформления ещё девять авто. Однако это не значит, что именно на такое количество увеличивается наш общий парк. Скорость износа наших машин очень большая. Есть бригады, которые за сутки проезжают по тысяче километров, а за год — под 300 тысяч.

— Сегодня на прямой линии было много звонков с благодарностями в адрес вашей службы. А жалоб много поступает?

— Конечно, жалобы есть. Мы каждый сигнал очень скрупулезно обрабатываем, выясняем подробности, делаем выводы. Ведь жалоба-­жалобе рознь. Бывает, сетуют, что сотрудник не надел бахилы, но он этого делать и не должен. Его задача — максимально быстро оказать помощь. Это главное.

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