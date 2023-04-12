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Сеть магазинов «Ферма»: пусть Пасха будет светлой и сытной!

Опубликовано: 12.04.2023 16:05 0 314
Сеть магазинов «Ферма»: пусть Пасха будет светлой и сытной!

Позади долгие месяцы затяжной зимы, тяжелых одежд, строгого поста. В наше время все больше людей старается ограничивать себя в мясных блюдах и дело не всегда только в религиозных уставах и правилах. Современные врачи также рекомендуют устраивать разгрузку, чтобы почистить организм, вывести шлаки и токсины.

Православный пост нередко точка отсчета и для несильно воцерковленных людей. К­ому-то проще не есть мясо, когда рядом близкий совершает духовную аскезу, ­кому-то важно поддерживать семейные традиции, идущие еще от прабабушек. Но сорок дней после Масленицы мясная и молочная продукция у россиян востребована меньше. И вот, чем ближе Пасха, тем сильнее хозяйки озадачиваются вопросом подготовки вкусного праздничного стола.

Конечно, невозможно представить Пасху без куличей, крашеных яиц, салатов из свежих овощей, которые наполняют дом ароматом свежести и напоминают: на дворе весна, время яркого солнышка и …авитаминоза! Большинство помнят о недостатке витаминов С, Д, поэтому налегают на зелень, цитрусовые, сливочное масло и прогулки в солнечные дни. Но еще более важно восполнить дефицит белка, который случается у людей, сидящих на безбелковой диете.

Многие калужане знают, где купить хорошее мясо, всегда свежее, натуральное — в сети магазинов «Ферма»! Благо, что ее торговые точки имеются практически в каждом микрорайоне областного центра. В них всегда стерильная чистота, свежий запах, нет характерного застоявшегося воздуха, как в некоторых магазинах.

Продавцы отлично знают ассортимент и могут помочь сделать выбор. Растеряться здесь не мудрено: в магазинах сети «Ферма» всегда огромный выбор мяса птицы, свинины, говядины, баранины, полуфабрикатов, что не уступают домашним ни во вкусе, ни в качестве. Но больше всего гордятся в этих магазинах наличием настоящей домашней телятины — такую и на рынке не всегда найдешь! Даже невооруженным взглядом видно, что мясо домашнее, свежее, из него любое блюдо получается нежным, вкусным и полезным.

А о пользе мяса молодых телят, пожалуй, каждая хозяйка знает. В нем огромное количество полезных витаминов и микроминералов, оно незаменимый источник белка, железа, при этом практически нет жировой прослойки, поэтому телятина считается диетическим продуктом и отлично подходит как для детского стола, так и для людей пожилого возраста.

Биточки или котлетки из телятины, запеченная рулька, нежнейшие зразы, сочные ростбифы, кусочки мяса, тушеного с картофелем и другими овощами, станут отличным вариантом для праздничного застолья. На кулинарных сайтах можно найти и более изысканные рецепты, например, телятина под изысканным соусом из шоколада или клубники…

Чтобы не переживать, наедятся ли домашние, обратите внимание на вкуснейшие голубцы, нежные котлеты и тефтели. Здесь делают фирменные мясные продукты вручную по классическим рецептам, только мясо и специи: соль, перец, лук, чеснок.

Когда покупаете мясо в магазине «Ферма», вы можете быть уверены в его безопасности и качестве. В каждом магазине имеются справки из сельсовета, подтверждающие, что телята выращены в личных подсобных хозяйствах у бабушек и дедушек. В народе такое мясо часто называют «частное мясо», то есть домашнее.

Все мясо проходит строгий многоступенчатый контроль в цехах и самих магазинах все этапы реализации проходят строго по СаНПиН. Маркетологи строго следят за статистикой продаж и поэтому всегда заказывается нужное количество, которое реально продать, чтобы на прилавках была только самая свежая продукция! Станьте постоянным покупателем в магазинах «Ферма» и пусть ваш семейный праздник будет по-настоящему светлым!

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Опубликовано: 12.04.2023 16:05 0 314
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