Пойти в АйТи: сотрудник НЛМК-Калуга о том, как слова деда и школьные компьютеры помогли ему влюбиться в металлургию

Дайте-ка угадаем: когда вы слышите слово «айтишник», то наверняка представляете себе какого-нибудь продвинутого программиста на удаленке, который целыми днями сидит у ноутбука и, попивая кофеек, программирует очередное приложение для смартфона. И, наверное, далеко не в первую очередь, с чем у вас может ассоциироваться это слово – это с металлургией.

Но сегодня металлургия – это уже не тяжелый ручной труд. Это передовое высокотехнологичное роботизированное производство, в котором только и место что для развития IT-индустрии. И расскажет нам сегодня об этом главный специалист по информационным технологиям НЛМК-Калуга, кандидат технических наук Михаил Бойченко. Тем более, что недавно при его непосредственном участии на предприятии внедрили совершенно новую технологию, в корне меняющую работу с приемкой металла.

Из детсада – на завод

Когда-то давно дед Михаила участвовал в строительстве металлургического комбината в Оренбургской области. С малых лет Михаил гордился этим фактом и уже тогда решил, что и он в свои золотые годы обязательно должен привести своих детей и внуков и, указав им пальцем на мощное металлургическое производство, сказать: «Я приложил свои руки к созданию этого завода!». И они бы им тоже потом тоже очень гордились.

Эту картину он рисовал для себя с самого детства. А детали в ней помог ему дорисовать его отец, который втайне от мамы пораньше забирал 5-летнего сынишку из детсада и брал с собой на работу.

- По сей день помню этот момент: лето, жара, цех Ленинабадского комбината редких металлов, где работал папа. Я стою и завороженно смотрю на огромную дуговую электросталеплавильную печь. Графитовые электроды опускаются в печь. Стоит гул. Панель стрелочных индикаторов показывает параметры протекающих процессов. Люди с озадаченными лицами регулируют процесс. А потом металл разливается в формы и получаются изделия. Ух, аж дух захватывает! - вспоминает сегодня Михаил.

С этого момента металлургия раз и навсегда захватила ум нашего героя, но вернется он к ней еще не скоро, так как в школьные и институтские годы его увлечет другая стихия – компьютеры.

- У меня с детства были технические наклонности. В начале 90-х в нашей школе появились первые компьютер - PS/2 или как тогда говорили - «пи-эс пополам». Разумеется, меня впечатлила возможность понажимать на кнопки, - смеется Михаил. – Было очень интересно: пишешь программу с набором данных и по своему желанию меняешь события, героев. Хочешь – можешь даже на самолете полететь. Тогда я понял, что на компьютере виртуально можно создать что угодно, не используя материальные ресурсы. И самое главное - ты сам управляешь всем процессом и на выходе получаешь нужный результат.

Околоайтишные штучки и свадьба в 19 лет

Вскоре в семье появился и первый домашний «комп». И нет, игроманом юный Михаил не стал, так как любой компьютер он еще с детства воспринимал как исключительно рабочую технику. За это надо сказать спасибо учителям, которые, что называется «банили» слишком увлеченных играми школьников и на две недели запрещали им доступ в компьютерный класс.

В старших классах Михаил начал готовиться к поступлению в Таганрогский радиотехнический институт по направлению, связанному с информатикой. Его он успешно окончил, совмещая учебу с работой в конструкторском бюро, где можно было по-настоящему применить свои знания на практике.

- Программировал и параллельно после получения диплома инженера закончил магистратуру, а потом аспирантуру по направлению «информационные системы», - рассказывает Михаил. - Осваивал разные направления, в том числе удаленное администрирование и прочие околоайтишные вещи.

Сегодня он шутит и удивляется: как же здорово было быть молодым – все успеваешь! Даже женится в 19 лет!

Действительно, найдя свою любовь, Михаил решил, что в таком деле тянуть нельзя – надо сразу брать и жениться. Супруга в отличие от мужа-технаря предпочла более романтичную профессию и окончила музыкальный факультет педагогического института. А позже получила второе образование – стала психологом. Там же, в Таганроге, у счастливого семейства появились на свет первые двое детей. Все шло просто отлично!

«Металлурги не фантазируют, а делают!»

Первым металлургическим заводом, на котором посчастливилось побывать, был Таганрогский металлургический завод, построенный российско-бельгийским обществом еще в 1894.

- Зашел через проходную, а там на территории везде газончик, стены белые, красота. А на улице до заводского забора даже фонари не горят! Такой это был диссонанс в голове! Тогда я ощутил всю мощь и возможности металлургии. Что здесь люди не фантазируют, а делают. Не пугаются, а выполняют. И вот так, посмотрев на эту сферу уже во взрослом возрасте, я понял, что мне это тоже интересно. К этому моменту прошел путь от техника до замдиректора по автоматизации, работал с большим коллективом. - Зашел через проходную, а там на территории везде газончик, стены белые, красота. А на улице до заводского забора даже фонари не горят! Такой это был диссонанс в голове! Тогда я ощутил всю мощь и возможности металлургии. Что здесь люди не фантазируют, а делают. Не пугаются, а выполняют. И вот так, посмотрев на эту сферу уже во взрослом возрасте, я понял, что мне это тоже интересно. К этому моменту прошел путь от техника до замдиректора по автоматизации, работал с большим коллективом.

В 2011 году Михаил приехал в Калужскую область к своему брату, предварительно ознакомившись с обстановкой и договорившись о работе на Калужском научно-производственном электрометаллургическом заводе, который в будущем получит свое нынешнее название - НЛМК-Калуга. А тогда он только бурно строился.

- Сотни людей таскали глину, заливали столбы, устанавливали панели, - вспоминает Михаил. - В конце января 2012 года, под запуск завода, я начал работать в должности ведущего инженера. Это было мне интересно и близко потому, что можно было не только реализовать свои знания по оборудованию и программному обеспечению, но и непосредственно поучаствовать в разработке новых информационных систем и технологий. Разрабатывались технические задания, велось проектирование, строилась инфраструктура предприятия: коммутаторы, маршрутизаторы, километры волоконно-оптических линий связи и медных проводов, сервера, системы хранения данных, телефония и другие виды связи.

«Око» за око

Десять лет спустя, буквально совсем недавно, при участии Михаила, на НЛМК-Калуга был внедрен проект оценки качества металла под названием «Око».

- Это не только имиджевый проект, но и реальная прикладная система. Раньше нашим специалистам приходилось быть в непосредственной близости с поступающим металлолом, заниматься фотофиксацией и самостоятельно определять класс лома и процент засора в нём, - рассказывает Михаил. Мы сделали эту работу автоматизированной. «Око» - это сервис, который включает в себя большое количество камер, которые в режиме реального времени “наблюдают” за железнодорожными вагонами с ломом. С помощью нейросетей по полученным изображениям сервис автоматически определяет класс лома и процента засора по слоям и формирует соответствующие отчёты для заинтересованных сторон.

Сказать, что это облегчило и ускорило процесс приемки – не сказать ничего. Неудивительно, что металлурги из других регионов устроили настоящее референс-паломничество на НЛМК-Калуга. В общем, система показала себя на отлично! Дедушка Михаила однозначно бы гордился своим внуком.

Кстати, еще пару слов о семье. В Калужской области у Михаила с супругой родились еще двое детей, а недавно и первая внучка – на Новый год такой замечательный подарок им сделала старшая дочь.

Михаил уверен: для того, чтобы успешно и спокойно выполнять свою работу, хоть айтишнику, хоть сталевару, хоть ремонтнику нужен надежный тыл. И таким тылом должна быть семья.

- Без этого никак, - уверен он. – В этом году мы с женой отметим 25-летие нашего союза. Некоторые спрашивают, в чем секрет счастливой семейной жизни? На самом деле никаких секретов нет. Всё просто – вы должны понимать и слышать друг друга. Помимо таких неосязаемых вещей как любовь и чувства, должно быть доверие, уважение и эмпатия друг к другу. Вот и всё.

Пока же у нашего героя все идет по тому самому плану, который он нарисовал себе в детстве: семья растет, а значит, есть кому указать пальцем на родное предприятие и сказать: «Я приложил к этому свою руку!». И кто-то обязательно будет гордиться…

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