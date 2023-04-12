Губернатор Калужской области взялся за оружие

В среду, 12 апреля, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что принял участие в полевых сборах на недавно открывшемся полигоне.

- Как офицер запаса, должен сохранять боевые навыки, - написал он в телеграме. - Вместе с главами администраций районов провели сборы в полевых условиях на новом полигоне. Кстати, большинство мужчин-глав прошли срочную службу. И сегодня в очередной раз потренировались держать в руках оружие.

Полигон в Калужской области был открыт в феврале. Его местоположение не раскрывается.

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