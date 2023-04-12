«Марафон здоровья»: современные методы борьбы с онкозаболеваниями

Илья Мохов рассказал, почему не нужно бояться онкологии.

Онкологические заболевания в Калужской области выявляются все чаще благодаря программам обследования населения. Какие признаки говорят об онкологии и какие методы лечения успешно используют в Калужском областном клиническом онкологическом диспансере, рассказал заместитель главного врача амбулаторно-­поликлинической работы ГБУ КОКОД Илья Мохов.

— Илья Вячеславович, добрый день! Правда ли, что от онкологии умирают реже, чем от сердечно-­сосудистых заболеваний?

— Все верно, по статистике от проблем с сердцем и сосудами умирают в два раза чаще, чем от онкологии. Но такого страха, как онкологические заболевания, инсульт и инфаркт ­почему-то у жителей не вызывают.

— Думаю, страх перед онкозаболеваниями связан прежде всего с психологией. Скажите, есть ли ­какие-то способы привести психологическое состояние больных и их родственников в нормальное состояние?

— Самый главный способ — обстоятельный разговор с хорошим врачом. Когда врач объясняет доступным языком все о заболевании, подробно говорит о прогнозах, об этапах лечения, проговаривает, каким будет результат, все настраиваются на продуктивную работу и получают хороший результат.

Кроме того, в нашем диспансере с пациентами и родственниками работает онкопсихолог. Принимает без предварительной записи, помогает побороть гнетущее состояние, тревогу и сомнения.

— Правильно ли я понимаю, что психологическое состояние, позитивный настрой пациента — это дополнительный стимул в лечении?

— Конечно, важен настрой пациента, он дает внутреннюю силу сопротивляться недугу. Когда пациент готов к совместной работе, это дает лучший результат.

Лечение — это всегда союз врача и пациента. Усилия врача без отдачи и должного настроя пациента результата не дадут. Пациент сам должен хотеть вылечиться.

— Какая статистика по онкозаболеваниям в Калужской области?

— Статистику ведем уже несколько десятков лет, заболеваемость в регионе растет. Но не стоит этого пугаться, это говорит лишь о том, что обследования проходят все тщательнее, охват населения растет.

В Калужской области уже много лет специалисту первичного звена, который направил пациента с новообразованиями на дообследование, которое подтвердило онкологию, выплачивалось денежное поощрение. Сейчас такая практика распространилась на все регионы нашей страны. Это способствует раннему выявлению и успешному лечению.

Задача врачей-­онкологов — научить первичное звено определять эти общие черты новообразований. Учим выявлять на ранних стадиях новообразования визуальной локализации, которые можно увидеть глазами и пощупать руками.

— Какие злокачественные новообразования выявляются чаще всего?

— У женщин это опухоли молочной железы, женских половых органов. У мужчин — легкие, предстательная железа.

— Онкология — наследственное заболевание?

— Не всякий рак носит наследственный характер. Для небольшого количества видов наследственная связь прослеживается: это некоторые виды рака молочной железы, яичников, рака легких. Но, повторю, малая часть. Невозможно точно назвать причину появления онкологии. В каждом конкретном случаи она своя.

Если совсем обобщить, запускающим фактором становится поломка ­какого-либо гена. Все мы подвержены ­какому-то воздействию. Есть исследования, которые показали, что ежедневно в каждом из нас образуется хотя бы одна злокачественная клетка, но иммунитет с ней борется.

— Здоровый образ жизни — это не пустые слова? Он действительно играет роль?

— Конечно, как я сказал раньше, иммунитет борется не только с внешним воздействием — вирусами, но и с теми клетками внутри организма, которые ему не нужны. Бороться со злокачественными клетками — задача иммунной системы. От того, насколько она крепка, зависит успех лечения.

— Если есть папиллома в области шеи и подмышек, можно ли ее удалить в диспансере? Что для этого нужно?

— Папиллома — это не злокачественное образование, оно связано с наличием вируса папилломы в теле человека. Удалением таких образований занимаются дерматологи. Если у вас все в порядке с иммунитетом, то организм сам ее поборет за два года.

— Какие анализы нужно сдать, чтобы провериться на онкологию?

— С 18 лет каждые три года можно пройти диспансеризацию, для каждого возраста она включает свой набор исследований, многие из них направлены на раннее выявление рака. Любое длительное непроходящее отклонение от нормы, не имеющее видимой причины, должно побудить вас пройти обследование.

— Год назад на УЗИ брюшной полости выявили полип желчного пузыря небольшого размера. Участковый терапевт запретил делать прививку от коронавируса из-за новообразования. Действительно ли нельзя прививаться?

— Проводились исследования на этот счет. Прививка от ковида безвредна даже для пациентов со злокачественными новообразованиями. Противопоказаний к ней нет.

— Часто ли доброкачественное новообразование переходит в злокачественное?

— Истинно доброкачественное не меняется. А вот если имеется состояние промежуточное, то необходимо наблюдать. Дисплазия шейки матки — не злокачественное, но на третьей стадии требует пристального внимания. Существуют и уже предраковые состояния, которые, конечно, надо лечить.

Полип — доброкачественное новообразование, но полип в кишечнике и желудке из-за агрессивной среды может трансформироваться в дисплазию или рак. Полипы рекомендуется удалять, а папилломы на коже — нет.

— Можно ли защитить организм во время курса облучения? Может быть, есть специальные препараты?

— Облучение — это локальное воздействие. Мы влияем только на опухоль, никак не задевая здоровых тканей. Специально защищать организм никак не надо.

Современные аппараты лучевой терапии, установленные в нашем диспансере, облучают только само опасное новообразование.

Буквально на прошлой неделе к нам приехал новый аппарат лучевой терапии последнего поколения, с ним лечение еще эффективнее и безопаснее.

— Расскажите о видах лекарственного лечения опухолей.

— Изначально появилась химиотерапия, простым языком, это яды, которые способны быстро делящиеся клетки убить, — как клетки опухоли, так и половые клетки, клетки костного мозга, волосяных луковиц, кишечника.

Сейчас помимо классической химиотерапии есть, к примеру, таргетная терапия, которая активно используется в онкодиспансере. Это препараты, которые убивают только одну конкретную опухолевую клетку. Мы используем гормональную терапию, когда дополнительно вводим антигормоны или блокируем выработку собственных, чтобы опухоли, чувствительные к гормонам, избирательно умирали. Мы применяем иммунотерапию, которая способна помочь собственному иммунитету бороться с опухолью.

В целом, не надо бояться лекарственной терапии, она современная, щадящая и эффективная.

Я с гордостью скажу, что в нашем диспансере имеются все современные методы лечения, и чем раньше вы обратитесь к нам, тем лучше будет результат.

Приходите, мы помогаем!

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