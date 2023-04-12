Ко Дню космонавтики МТС обеспечила 100-процентное LTE-покрытие в Музее имени Циолковского в Калуге

ПАО «МТС», цифровая экоситема, объявляет о запуске сети LTE в одном из ведущих научно-космических музеев России. МТС первой из операторов связи реализовала полное indoor-покрытие в Государственном музее истории космонавтики имени К.Э. Циолковского. Благодаря реализации проекта МТС гости и сотрудники калужского Музея космонавтики могут пользоваться на «минусовых» этажах здания качественной голосовой связью и мобильным интернетом на высоких скоростях до 300 Мбит/сек. Наличие связи позволило обеспечить оперативную коммуникацию между научными сотрудниками разных отделов учреждения, а посетителей – пользоваться интерактивными цифровыми сервисами или приобретать билеты онлайн на экспозиции в разных частях музейного комплекса.

Музейный комплекс общей площадью более 15 тысяч квадратных метров имеет сложное архитектурное решение, включающее в себя несколько корпусов, расположенных на разных уровнях. Новый современный корпус музея на берегу Яченского водохранилища, «вписаннный» в склон береговой линии, частично находится под землей на глубине порядка 30 м и имеет большое количество межэтажных перегородок и железобетонных элементов с высоким уровнем радиопоглощения, которые выступают препятствием на пути прохождения радиосигнала и существенно ослабляют его. Ранее отсутствие устойчивого сигнала доставляло неудобства как научным сотрудникам, так и посетителям музея.

«Накануне празднования 62-летней годовщины легендарного полета Юрия Гагарина в космос мы реализовали качественное indoor-покрытие в новой части калужского Музея космонавтики, чтобы наши абоненты на всей территории музейного комплекса могли беспрепятственно совершать онлайн-звонки через мессенджеры, находить информацию об удивительных космических экспонатах, интересных туристических маршрутах и достопримечательностях Калуги космической, а также дистанционно приобретать билеты на интересные выставки и интерактивные развлечения в разных корпусах музея. А самое главное – обязательно делиться своими впечатлениями о нашем музее и его космической энергетике с близкими и друзьями из разных регионов страны», – поделилась директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.

Несколько лет назад МТС установила также базовую станцию, которая обеспечила надежное LTE-покрытие территории исторической части музея и парка имени Циолковского. Проект indoor-покрытия нового корпуса на берегу Яченского водохранилища, реализованный в 2023 году специально ко Дню космонавтики и авиации, позволил завершить создание 100-процентного «коврового» покрытия LTE ключевого научно-просветительского учреждения Калужской области.

О Государственном музее истории космонавтики имени К.Э. Циолковского.

Первый в мире музей космонавтики открыл свои двери 3 октября 1967 года в городе Калуге, где жил и работал великий русский учёный Константин Циолковский. Одним из инициаторов создания музея был Главный конструктор ракетно-космической отрасли СССР Сергей Королёв. Первый камень в основание будущего музея заложил первый космонавт планеты Юрий Гагарин. В Музее представлено богатое научное и материальное наследие основоположника теоретической космонавтики Циолковского, собрана одна из крупнейших в мире коллекций образцов советской и российской космической техники, раритетов и документов по истории космонавтики. В Планетарии музея установлена модель аппарата Skymaster ZKP4 с полнокупольной проекционной системой Spacegate. Захватывающие визуальные эффекты позволяют имитировать присутствие в космосе.

Музей ведет научно-исследовательскую и выставочную работу по изучению и популяризации творческого наследия К.Э. Циолковского, отечественных и зарубежных пионеров ракетно-космической техники, А.Л. Чижевского; истории ракетостроения и космонавтики, распространения идеи освоения космического пространства.

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