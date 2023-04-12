В Калуге Ока за сутки опустилась на 32 сантиметра

В Калужской области продолжается снижение уровня воды в крупных реках. Новые данные днем в среду, 12 апреля, опубликовало региональное ГУ МЧС.

Ока в Калуге опустилась за сутки на 32 сантиметра, Угра в Товарково – на 38 сантиметров, Протва в Спас-Загорье – на 26 сантиметров, Жиздра в Козельске – на 18 сантиметров.

- В соответствии с письмом Росгидромета, в связи с окончанием развития весеннего половодья на территории Калужской области, с 14 апреля 2023 года прекращается работа в режиме весеннего половодья, - говорится в комментарии МЧС.

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