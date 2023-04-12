Обязательное медицинское страхование — это прежде всего помощь и защита

Одной из тем «Марафона здоровья», организованного агентством «Комсомольская правда – Калуга», стал полис обязательного медицинского страхования.

На вопросы в студии отвечали руководители Калужского филиала страховой компании «СОГАЗ-Мед». Эта организация насчитывает более 1200 подразделений в 56 регионах страны и в городе Байконуре. Количество застрахованных лиц — ​44 млн человек. Вопросы гостям смогли задать все желающие по телефону прямого эфира.

Полис ОМС теперь не только бумажный

— Сколько застрахованных в Калужской области?

Елена Амелина, директор Калужского филиала «СОГАЗ-Мед»:

— Более 570 тысяч жителей региона.

— А для чего вообще нужен полис обязательного медицинского страхования?

— Для того чтобы застрахованный мог обращаться во все медицинские организации, которые работают в системе ОМС. Это могут быть как муниципальные медицинские организации, так и частные клиники.

— Как узнать, входит ли клиника в систему ОМС?

— Самое простое — это обратиться в свою страховую компанию и уточнить, работает ли частная медицинская организация в системе ОМС. Более того, на сайте страховой компании «СОГАЗ-Мед» опубликован весь перечень медицинских организаций, входящих в систему обязательного медицинского страхования.

— Как теперь оформить полис ОМС? Ведь недавно произошли изменения.

Яна Арабчикова, руководитель группы организации ОМС, развития и маркетинга Калужского филиала «СОГАЗ-Мед»:

— Да, с 1 декабря 2022 года расширились способы подачи заявлений. Можно прийти в офис страховой компании и подать заявление на бумажном носителе. Кроме этого, граждане могут подать заявление через интернет на сайте Территориального фонда ОМС или через Единый портал государственных услуг.

— Какие виды помощи нельзя получить по полису ОМС?

Инна Сергиенко, заместитель директора Калужского филиала «СОГАЗ-Мед»:

— Программой обязательного медицинского страхования не предусмотрено лечение туберкулеза, психических заболеваний, оказание паллиативной медицинской помощи, а также лечение заболеваний, передающихся половым путем. Все остальные заболевания включены в программу ОМС.

— А кто платит за все эти исключения?

— Программа государственных гарантий оказания медицинской помощи финансируется из двух источников: средства обязательного медицинского страхования и бюджетные средства. Так вот, туберкулез, психические, наркологические, венерические заболевания финансируются из бюджета.

За лекарства в больнице платить не нужно

Снежана (вопрос по телефону): — Должна ли я покупать лекарства за свой счет, находясь на лечении в дневном стационаре?

Инна Сергиенко:

— Нет, не должны. Если вы лечитесь в условиях дневного или круглосуточного стационара, организация, где вы получаете медицинскую помощь, лечит вас теми медицинскими препаратами, которые включены в перечень жизненно необходимых лекарств, определенный программой государственных гарантий. Если человек приобретает при лечении в стационаре медикаменты по назначению врача за свой счет, то это неправильно.

— А что делать, если пришлось приобрести назначенные врачом лекарства за свой счет?

Елена Амелина:

— Если вы уже прибрели медпрепараты, необходимо обратиться в страховую компанию с заявлением, мы его рассмотрим и предпримем меры в рамках существующего законодательства по возмещению денежных средств той медицинской организацией, которая допустила это нарушение.

— Диспансеризация тоже осуществляется по полису ОМС. Что делать, если приходит SMS с предложением пройти ее?

Елена Амелина:

— Если пришло SMS, это значит, что в этом году вам рекомендовано пройти диспансеризацию. Страховая компания просто информирует таким образом население о профилактических мероприятиях.

— Каковы сроки ожидания медицинской помощи, гарантированные полисом ОМС?

Инна Сергиенко:

— Если медпомощь оказывается в плановой форме, то сроки ожидания — ​14 рабочих дней. При подозрении на злокачественные новообразования — ​три рабочих дня. Также в 14 рабочих дней определены и сроки диагностических исследований, при подозрении на онкозаболевание — ​7 дней. Помощь участковыми врачами должна оказываться в течение 24 часов с момента обращения.

— Если эти сроки нарушаются, что делать?

— Нужно обращаться в страховую компанию, мы обязательно поможем. У нас много таких обращений, каждый день несколько человек звонят нам с этой проблемой.

Конечно, есть объективные факторы, например, сломался необходимый для лечения или диагностики аппарат, заболел доктор, но в любом случае, если нам звонит застрахованный человек с такой проблемой, мы всегда оказываем ему содействие.

Можно лечить зубы по полису ОМС?

— Входит ли протезирование зубов в ОМС?

Елена Амелина:

— К сожалению, на сегодня протезирование не входит в программу обязательного медицинского страхования, этот вид стоматологической помощи оплачивается за счет личных средств граждан.

— А вообще, какие стоматологические услуги можно получить по ОМС?

— Прежде всего это прием, осмотр и консультация врача-­стоматолога, лечение заболеваний зубов (кариес, пульпит, периодонтит), пародонта и слизистой оболочки полости рта, лечение некариозных поражений твердых тканей зубов, вскрытие в ротовой полости абсцесса. В перечень медицинских услуг входит лечение альвеолита и заболеваний слюнных желез, а также хирургическое вмешательство при нарушении прорезывания зубов.

Так все же нести бумажный полис или электронный?

Ольга (по телефону): У меня электронный полис ОМС, а в поликлинике требуют предъявить бумажный. Что делать?

Елена Амелина:

Сегодня существует два вида полисов. На материальном носителе — ​это либо бумажный, либо электронный — ​в форме пластиковой карты с чипом. С 1 декабря 2022 года полис ОМС стал цифровым. В медицинские организации можно обращаться с любым из этих документов и с паспортом. Если человек получил после 1 декабря цифровой полис, он предъявляет в лечебное учреждение выписку из единого регистра застрахованных лиц. Выписка содержит персональные данные о застрахованном, номер полиса ОМС, штрих-­код полиса, контакты страховой компании.

Выписку можно получить в офисах страховой компании или заказать на сайте «Госуслуги».

При обращении за медицинской помощью в течение переходного периода (до конца 2025 года), за исключением случаев получения экстренной медицинской помощи, застрахованные могут предъявить по своему выбору полис ОМС на материальном носителе или документ, удостоверяющий личность (для детей в возрасте до 14 лет — ​свидетельство о рождении).

Сергей (вопрос по телефону): — У меня регистрация в одном регионе, а фактически я проживаю в другом. Где и как мне получить полис ОМС?

Елена Амелина:

— Здесь есть нюансы. Если человек приехал, например, на месяц в командировку и заболел, ему обязаны оказать медицинскую помощь в рамках базовой программы ОМС — ​его полис действителен. А вот если человек переезжает на постоянное место жительства, ему необходимо перерегистрировать свой полис ОМС.

— Страховая компания «СОГАЗ-Мед» объявляет конкурс «Спасибо, доктор!» Расскажите о нем подробнее.

Яна Арабчикова:

— Калужский филиал «СОГАЗ-Мед» при информационной поддержке агентства «Комсомольская правда-­Калуга» проводит конкурс для врачей, работающих в системе ОМС.

Он проходит с 20 марта по 22 апреля. Любой человек может прислать благодарность, пожелания своему доктору через форму обратной связи, которая размещена на официальном сайте «СОГАЗ-Мед» в разделе «Калужский филиал». По итогам конкурса доктора, набравшие наибольшее количество благодарностей, получат специальные подарки от нашей компании.

Калужский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

Адрес: г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 3.

Бесплатный телефон горячей линии: 8-800-100-07-02.

Официальный сайт: www.sogaz-med.ru

Лицензия ОС № 3230-01 от 28.02.2019 г.

АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «СОГАЗ-МЕД».

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