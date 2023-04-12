Популярность имени Юрий в Калужской области уменьшилась в 67 раз
В среду, 12 апреля, загс Калужской области ко Дню космонавтики вспомнил, что жители нашего региона в 1961 году назвали своих новорожденных сыновей именем Юрий 807 раз. Всплеск наблюдался после полета Гагарина в космос.
А в 2022 году популярность этого имени уменьшилась в 67 раз – так назвали только 12 мальчиков.
Самыми популярными мужскими именами в Калуге в прошлом году стали Артем, Михаил, Александр и Максим.
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