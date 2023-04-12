Популярность имени Юрий в Калужской области уменьшилась в 67 раз

В среду, 12 апреля, загс Калужской области ко Дню космонавтики вспомнил, что жители нашего региона в 1961 году назвали своих новорожденных сыновей именем Юрий 807 раз. Всплеск наблюдался после полета Гагарина в космос.

А в 2022 году популярность этого имени уменьшилась в 67 раз – так назвали только 12 мальчиков.

Самыми популярными мужскими именами в Калуге в прошлом году стали Артем, Михаил, Александр и Максим.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.