Геморрой сам не пройдет
На вопросы наших читателей на прямой линии отвечал хирург-колопроктолог медицинского центра «МедикПРО», врач с 20-летним стажем Тимур ШАБАНОВ.
— Тимур, расскажите, с какими заболеваниями вам чаще всего приходится сталкиваться?
— Проктолог лечит не только геморрой, как многие думают. Мы занимаемся лечением заболеваний толстой кишки, прямой кишки, анального канала и перианальной области. Часто помимо геморроя встречаются анальные трещины, полипы, свищи.
— В последнее время появились неприятные ощущение при долгом сидении. Стоит ли идти к проктологу? Отчего вообще может появиться геморрой?
— Возникновению геморроя способствует, как правило, сумма факторов. Это наследственность, постоянные стрессы, алкоголь, соленая, перченая, острая пища, поносы и запоры. Некоторые люди берут с собой в туалет телефон, планшет и по 20-30 мину проводят на унитазе. Практически все мои пациенты говорят: «А мы там отдыхаем». Но при этом идет постоянное натуживание, слизистая набухает, отекает. Это способствует возникновению геморроя. Влияют также переохлаждения и перегревы — у многих машины с обогревом сидений, а это не полезно: вены расширяются, кровь застаивается. И, конечно, малоподвижный образ жизни. Мы много сидим, что приводит к застаиванию крови в малом тазу. А если есть предрасположенность, маленькая венка понемногу начинает растягиваться. Процесс длится годами, прежде чем пациент начинает замечать, например, тяжесть. При этом тяжесть не всегда связана с геморроем. Есть такое заболевание, как кокцигодиния, ее симптом — тяжесть в заднем проходе.
Онкология не болит
— Здравствуйте! Подскажите, если появилась кровь в стуле, что это может быть.
— Здесь много вариантов — от банальной анальной трещины (небольшой язвочки), геморроя — до полипа, девертикулеза (грыжевые выпячивания) и даже онкологии. Если появилась кровь в стуле, не нужно паниковать, надо сразу обратиться к врачу.
— Какие симптомы онкологии кишечника?
— Онкология кишечника — немое заболевание. Оно коварно тем, что ничего не болит. В толстом кишечнике нет нервных окончаний. Болеть начинает, только когда уже серьезная стадия. Об онкологии могут говорить запоры, поносы, появление слизи, крови при дефекации, вздутие, дискмфорт в животе. Но какого-то одного стопроцентно яркого признака нет. Сейчас многие сдают кровь на онкомаркеры и радуются, что он ничего не показал. Но бывает, что у человека есть онкология, а онкомаркеры в норме. Лучше пройти колоноскопию, ирригоскопию.
Преодолеть страх
— Как преодолеть страх перед походом к проктологу?
— Многие стесняются раздеться перед врачом. Но мы в нашей клинике «МедикПРО» даем одноразовые шорты с небольшим разрезом сзади. И страх уже понемногу уходит. Человек понимает, что будет раздет не полностью. При осмотре пациент лежит на боку, поджав колени к животу — в позе эмбриона. Это тоже успокаивает. Многие боятся диагноза, боятся услышать слово «рак». Поэтому тянут до последнего. Но болезнь прогрессирует, и, когда вы придете к доктору, он может только развести руками. Поэтому надо взять себя в руки и пойти к проктологу. И главное, найти доктора, которому вы доверяете.
— Через сколько месяцев после родов можно идти к врачу для лечения геморроя?
— Беременность, кормление грудью не являются противопоказанием для похода к проктологу. Есть современные препараты, которые можно назначать кормящим мамам.
— Если ничего не болит, надо ходить на профилактический осмотр?
— Обязательно. После 40 лет надо приходить раз в год, даже если ничего не беспокоит. И раз в три года проходить колоноскопию.
Новые методы
— Можно ли избавиться от геморроя навсегда?
— Геморрой бывает внутренний и наружный, разных стадий. Поэтому подход к лечению разный. На первой стадии не требуется хирургического вмешательства. Достаточно назначенных врачом препаратов. Пролечились, и потом раз-два в год надо приходить к проктологу, наблюдаться. На второй стадии уже есть выпадение внутреннего узла. Это значит, что болезнь прогрессирует. Свечи, мази, диеты не помогут. Многие удивляются, говорят: «Почему так, я же веду здоровый образ жизни, спортом занимаюсь?» А здесь как раз ведущим является наследственные фактор. На второй стадии геморроя мы обычно предлагаем малоинвазивные методики: лигирование либо дезартеризацию. Третья стадия — это когда узлы постоянно выпадают при натуживании, появляется кровь, слизь. Я рекомендую в таких случаях оперироваться. И четвертая стадия — только операция, полноценное удаление.
— Какие существуют современные операции по удалению геморроя?
— Одно время был бум на дезартеризацию на аппарате HAL-RAR. Это малоинвазивная методика. В 2016 году я ездил в Вену, обучался оперировать. Дезартеризация – хороший метод: под наркозом прошиваются сосуды, и человек через неделю выходит на работу. Но ее стали делать всем пациентам, вне зависимости от стадии заболевания и возраста.
И появились рецидивы.Сейчас бум на лазер. В «МедикПРО» на второй и третьей стадии геморроя мы активно используем лазерные методики удаления. Почти все пациенты просят сделать операцию лазером. Смотришь, а там — четвертая стадия геморроя, и эта методика не подходит. На самом деле важен индивидуальный подход. Операций по удалению геморроя множество, врач должен решить, какая подойдет.
— Как записаться на прием в вашу клинику?
— Записаться можно по телефону: 27-72-50.
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