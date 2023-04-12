В Калуге расцвели первые тюльпаны

В Калуге тюльпаны не стали дожидаться майских праздников и начали распускаться уже в День космонавтики. Фото с улицы Николо-Козинской прислал наш читатель.

Днем 12 апреля воздух в Калуге прогреется до +18 градусов.

К маю на городских клумбах должны расцвести 140 тысяч тюльпанов.

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