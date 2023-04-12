В Калугу привезли оружие космонавтов
В Калуге в музей космонавтики передали новый экспонат - неавтоматический охотничий трехствольный пистолет ТП-82. Оружие привез заместитель губернатора Василий Быкадоров, сообщили 12 апреля в музее.
Пистолет входил в комплект вещей космонавтов.
Оружие было предназначено не для того, чтобы сражаться с инопланетянами. Пистолет выдавался для защиты от зверей в месте приземления.
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