В Калугу привезли оружие космонавтов

В Калуге в музей космонавтики передали новый экспонат - неавтоматический охотничий трехствольный пистолет ТП-82. Оружие привез заместитель губернатора Василий Быкадоров, сообщили 12 апреля в музее.

Пистолет входил в комплект вещей космонавтов.

Оружие было предназначено не для того, чтобы сражаться с инопланетянами. Пистолет выдавался для защиты от зверей в месте приземления.

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