В Калужской области 38 человек заразились коронавирусом за сутки
За последние сутки в Калужской области зафиксированы 38 новых случаев коронавируса, сообщили в среду, 12 апреля, в федеральном оперативном штабе.
В больницу с ковидом попали восемь калужан.
Выздоровели 63 пациента.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!