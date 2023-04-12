В Калужской области 38 человек заразились коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 38 новых случаев коронавируса, сообщили в среду, 12 апреля, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попали восемь калужан.

Выздоровели 63 пациента.

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