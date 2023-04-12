В Калуге отключат радио и телевидение 17 апреля
В понедельник, 17 апреля, в Калуге временно отключат цифровое телевидение и аналоговое радио. Это связано с проведением профилактических работ, сообщили в городской управе.
Отключение с 2:00 до 11:00:
- Первый мультиплекс,
- Второй мультиплекс,
- Радио «Вести».
Отключение с 6:00 до 11:00:
- Маяк 98,7 МГц.
Отключение с 5:00 до 11:00:
- Радио России 104,3 МГц.
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