В Калуге отключат радио и телевидение 17 апреля

В понедельник, 17 апреля, в Калуге временно отключат цифровое телевидение и аналоговое радио. Это связано с проведением профилактических работ, сообщили в городской управе.

Отключение с 2:00 до 11:00:

Первый мультиплекс,

Второй мультиплекс,

Радио «Вести».

Отключение с 6:00 до 11:00:

Маяк 98,7 МГц.

Отключение с 5:00 до 11:00:

Радио России 104,3 МГц.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.