В Калужской области пропал 46-летний мужчина

В поселке Товарково Дзержинского района исчез 46-летний Дмитрий Саньков. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга».

Последний раз мужчину видели 6 апреля.

Пока нет информации, где он может находиться сейчас.

Приметы пропавшего:

Рост: 182 см.

Телосложение: полное.

Цвет глаз: голубые.

Волосы: темно-русые.

Был одет: темно-зеленая куртка, темно-зеленые брюки, черные кроссовки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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