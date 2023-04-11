В Калужской области пропал 46-летний мужчина
В поселке Товарково Дзержинского района исчез 46-летний Дмитрий Саньков. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга».
Последний раз мужчину видели 6 апреля.
Пока нет информации, где он может находиться сейчас.
Приметы пропавшего:
- Рост: 182 см.
- Телосложение: полное.
- Цвет глаз: голубые.
- Волосы: темно-русые.
- Был одет: темно-зеленая куртка, темно-зеленые брюки, черные кроссовки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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