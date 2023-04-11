Количество свадеб выросло в Калужской области

За март в Калужской области сыграли 368 свадеб. Такую статистику во вторник, 11 апреля, опубликовал региональный загс.

Количество браков в регионе выросло. В феврале было 304, в прошлом марте – 349.

Средний возраст невесты составил 34 года, жениха – 36 лет.

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