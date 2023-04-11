Количество свадеб выросло в Калужской области
За март в Калужской области сыграли 368 свадеб. Такую статистику во вторник, 11 апреля, опубликовал региональный загс.
Количество браков в регионе выросло. В феврале было 304, в прошлом марте – 349.
Средний возраст невесты составил 34 года, жениха – 36 лет.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!