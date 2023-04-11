Фонд поддержки участников СВО заработает в Калуге 1 июня

В Калужской области создают региональное отделение Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Планируется, что он заработает с 1 июня в доме №14 на улице Ленина в Калуге.

- Чем он будет заниматься? Социальной адаптацией бойцов после службы, - рассказал Шапша. - Помощью в поиске работы, обучении, получении медпомощи и реабилитации. У нас уже есть опыт и наработки во всех этих направлениях. Используем их при создании Фонда. Он объединит всю работу по поддержке участников СВО и их семей.

По словам губернатора, отобраны кандидатуры 30 социальных координаторов.

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