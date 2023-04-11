В Калуге найден живым пропавший мужчина

Во вторник, 11 апреля, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил о завершении поисков 42-летнего мужчины в Калуге. Его нашли живым.

Ранее сообщалось, что этот человек не выходил на связь с 9 марта.

Что с ним произошло, пока не уточняется.

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