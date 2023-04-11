В Калуге найден живым пропавший мужчина
Во вторник, 11 апреля, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил о завершении поисков 42-летнего мужчины в Калуге. Его нашли живым.
Ранее сообщалось, что этот человек не выходил на связь с 9 марта.
Что с ним произошло, пока не уточняется.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!