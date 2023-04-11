В Калужской области 32 человека заразился коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 32 новых случая коронавируса, сообщили во вторник, 11 апреля, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попали три калужанина.

Выздоровели 67 пациентов.

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