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Сотрудников на зарплату в 500 тысяч рублей ищут в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.04.2023 10:42 0 803
Сотрудников на зарплату в 500 тысяч рублей ищут в Калужской области

В Калужской области ищут двух работников, которым готовы платить до 500 тысяч рублей в месяц. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил ресурс HeadHunter.

Такие деньги работодатели согласны платить менеджеру по развитию бизнеса и бухгалтеру на первичную документацию.

- Кандидат из Калужской области, претендующий на должность менеджера по развитию бизнеса, сможет получать зарплату в размере до 500 000 рублей до вычета налогов, - пояснили авторы исследования. - В его обязанности войдет: активное привлечение розничных компаний и торговых сетей для сотрудничества в сфере POS-кредитования. Проведение презентаций и переговоров с руководителями организаций, курирование действующих партнеров, выстраивание долгосрочных деловых отношений с партнерами на закрепленной территории. Обучение сотрудников компаний-партнеров.

Кроме того, в Калужской области менеджеру отдела продаж предлагают до 350 тысяч рублей в месяц, руководителю проекта 1С – до 270 тысяч, продуктовому менеджеру – до 260 тысяч, директору по производству – от 250 тысяч.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.04.2023 10:42 0 803
Тэги: общество зарплата
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