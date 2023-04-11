В понедельник, 10 апреля, на территории музея космонавтики в Калуге установили фигуру Громозеки - знаменитого героя книг Кира Булычева и мультфильма «Тайна Третьей планеты». Это событие приурочено к старту фестиваля «Циолковский», который откроется 12 апреля.

Ранее этот Громозека уже появлялся в Калуге. Его создали для новогодней ярмарки, которая проходила на новогодних каникулах у здания городской управы на улице Ленина.

Останется ли он на территории музея после завершения фестиваля, пока не сообщается.

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